В разведке раскрыли ближайшие планы Путина в Украине

Главное: Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны. По словам представителя ГУР, Путин приказал до марта захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины.

Детали: Российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.

По его словам, есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны.

«Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей», — отметил разведчик.

В тему: Войска РФ активно ведут разведку и готовятся к наступлению на отдельных направлениях.