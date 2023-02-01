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Новости > Вскрыта схема массового воровства в сфере украинской медицины

Вскрыта схема массового воровства в сфере украинской медицины

Агата Кловская
01.02.23 15:16
239
Вскрыта схема массового воровства в сфере украинской медицины

Главное: В Украине вскрыли масштабную схему разворовывания медиками средств госбюджета. Украдено более 70 млн гривен.

Детали: В Украине вскрыли масштабную схему разворовывания медиками средств государственного финансирования по системе медгарантий. По данным полиции, за 2022 год на ней было украдено не менее 74 млн гривен.

Как сообщает руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель смысл схемы в том, что по системе медгарантий медики проводят фиктивные услуги (уже несколько лет украинские учреждения здравоохранения получают деньги от государства за предоставленные пациентам услуги).

«Нас пытаются уверить, например, в том, что женщина может рожать чаще, чем это заложено природой, или „полечить“ кого-то из нас, пока мы, смакуя кофе дома, даже не догадываемся, что в этом месяце уже трижды посетили медицинского специалиста», — пишет полицейский.

Для этого врач вносит данные любого гражданина или даже несуществующего лица в электронную систему здравоохранения. Либо используется схема с благотворительными взносами так называемого обязательного платежа или оплаты гражданами медицинских услуг, проплаченные государством в рамках программы медицинских гарантий.

Например, на Буковине на днях главврачу и сотрудникам частного медицинского центра сообщили о подозрении за присвоение более 8 млн бюджетных гривен.

А в Днепропетровской области должностные лица противотуберкулезного диспансера вносили выдуманных пациентов в электронные системы и присвоили таким образом 66,8 млн грн бюджетных средств.

По таким делам в прошлом году подозрения получили 60 медработников, а в суд было направлено 53 уголовных производства.

Тэги: здоровье, криминал

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