Болгария и Сербия построят свой газопровод

Главное: Болгария и Сербия собираются построить свой газопровод. В церемонии старта примут участие президенты стран.

Детали: Собственный газопровод построят Болгария и Сербия. В среду, 1 февраля, состоится торжественная церемония старта проекта, участие в котором примут президенты двух стран – Румен Радев и Александр Вучич.

Известно, что газопровод будет заложен на болгарской территории.

Также лидеры государств проведут двустороннюю встречу.

Информируется, что газовый интерконнектор Болгария-Сербия будет иметь общую протяженность около 170 километров от болгарского города Нови-Искыр в столичном регионе до сербского Ниша.

Как ожидается, пропускная способность газопровода составит до 1,8 миллиарда кубических метров в год с возможностью реверсного потока.

Добавим, что данный трубопровод является проектом, представляющим общий интерес для Евросоюза и финансируется специализированным фондом Connecting Europe Facility, CEF.

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