Херсонских детей-сирот удерживают в симферопольском «концлагере»

Главное: Вывезенных из Херсона детей-сирот удерживают в детском доме в Симферополе. Вокруг детдома «Елочка» два года назад разгорелся скандал из-за ненадлежащего ухода за детьми.

Детали: Детей-сирот, вывезенных из Херсона, удерживают в детском доме в Симферополе, который называют «детским концлагерем» и Освенцимом. Об этом сообщает Верстка.

Как пишет издание, по меньшей мере 14 детей-сирот от двух до пяти лет разместили в симферопольский детский дом «Елочка». Установить это удалось благодаря фотографиям и письмам Деду Морозу, которые опубликовали на сайте Усыновление в Московской области. Открытки были подписаны одним почерком, вероятно воспитателями. В каждой из них упоминалось, что ребенок приехал из Херсона.

Отмечается, что детдом «Елочка» специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и с ВИЧ.

В рабочей программе учреждения указано, что у детей воспитывают «высшие нравственные чувства», в том числе «патриотизм и гражданственность», а также формируют представление о том, что «Крым находится на юге России» и «осознание себя как гражданином многонациональной России».

Вокруг этого детдома два года назад разгорелся скандал из-за ненадлежащего ухода за детьми. Родители, которые забирали малышей, жаловались, что дети истощены. Одному из мальчиков диагностировали дистрофию, обезвоживание, рахит, у него отсутствовал мышечный каркас и был деформирован череп. В СМИ этот детдом назвали концлагерем, а условия содержания детей сравнивали с условиями в Освенциме.

В тему: Омбудсмен рассказал, сколько украинских детей находится в РФ.