Названы самые непослушные породы собак

Главное: Какие породы собак самые непослушные? Поведал кинолог.

Детали: Британский кинолог Уилл Атертон рассказал о самых непослушных породах собак. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт поведал, что люди, которые заводят собак рабочих линий, не всегда готовы удовлетворять их потребности, что приводит к непослушанию: при недостаточном уровне активности энергичная и добрая собака становится злой и равнодушной.

Собаками с самым плохим поведением, специалист назвал породы кокер-спаниель и кане-корсо.

Так, кокер-спаниель это охотничья собака. Она чрезвычайно активна, поэтому любит регулярные прогулки, бег и игры, а не безделье дома. Зачастую владельцы полагают, что смогут содержать кокер-спаниелей как декоративную породу собак, из-за чего они становятся реактивными, лают, дергаются, охраняют ресурсы и испытывают когнитивные нарушения.

Поясняется, что кане-корсо это порода собак, изначально выведенная для выполнения охранных функций, но люди заводят их для других целей: у них нет времени, желания или необходимого опыта для их воспитания, из-за чего собака становится агрессивной и реактивной.

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