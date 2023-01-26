США подтвердили отправку 31 танка Abrams в Украину

Главное: Белый дом официально подтвердил отправку 31 танка Abrams для Украины. На доставку уйдут месяцы.

Детали: Белый дом официально подтвердил отправку 31 танка Abrams для Украины. Сообщается, что они сформируют один танковый батальон.

На доставку M1 Abrams из США в Украину уйдут месяцы, сообщили в Белом доме.

Согласно сообщению, в Украину также направят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков. Кроме того, США начинают работать над программой подготовки украинских танкистов для использования танков Abrams.

В целом же, уточнили в Белом доме, Киев для решения задач в рамках ближайших операций получит от Запада сотни единиц бронетехники, в частности танков.