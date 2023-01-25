Путин озвучил новую цель войны в Украине

Главное: Владимир Путин выдумал новую цель войны с Украиной. По его словам, это защита самой России.

Детали: Президент РФ Владимир Путин выдумал новую причину, по которой воюет с Украиной. Он пообщался со студентами.

Российский лидер сказал: «Цель, как я уже много раз говорил, это защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить».

Он также уверял молодежь: «К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряды даже создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенному пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать».

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