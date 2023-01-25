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Новости > Путин озвучил новую цель войны в Украине

Путин озвучил новую цель войны в Украине

Александр Панько
25.01.23 15:16
209
Путин озвучил новую цель войны в Украине

Главное: Владимир Путин выдумал новую цель войны с Украиной. По его словам, это защита самой России.

Детали: Президент РФ Владимир Путин выдумал новую причину, по которой воюет с Украиной. Он пообщался со студентами.

Российский лидер сказал: «Цель, как я уже много раз говорил, это защита людей, прежде всего, защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить».

Он также уверял молодежь: «К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряды даже создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенному пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют. Причем, как говорят, плотный огонь, не дают отступать».

В тему: У Путина не исключают, что через год он уже не будет президентом РФ.

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, мир, политика, война

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