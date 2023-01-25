Стали известны полуфинальные пары Лиги наций

Главное: Сегодня состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги наций. В матчах за выход в финал Нидерланды сыграют с Хорватией, а Испания — с Италией.
Детали: Сегодня, 25 января, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА. Матчи пройдут в июне 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде.
В жеребьевке участвовали 4 сборных, которые пробились в полуфиналы: Хорватия, Нидерланды, Испания, Италия.
Лига наций. Финал четырех
Полуфиналы
— Нидерланды — Хорватия (14 июня);
— Испания — Италия (15 июня).
Матч за третье место и финал пройдут в один день — 18 июня.
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