Стали известны полуфинальные пары Лиги наций

Главное: Сегодня состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги наций. В матчах за выход в финал Нидерланды сыграют с Хорватией, а Испания — с Италией.

Детали: Сегодня, 25 января, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги наций УЕФА. Матчи пройдут в июне 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде.

В жеребьевке участвовали 4 сборных, которые пробились в полуфиналы: Хорватия, Нидерланды, Испания, Италия.

Лига наций. Финал четырех

Полуфиналы

— Нидерланды — Хорватия (14 июня);

— Испания — Италия (15 июня).

Матч за третье место и финал пройдут в один день — 18 июня.

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