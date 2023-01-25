На Буковине верующие УПЦ приобрели автомобиль для ВСУ

Главное: На Буковине жители и прихожане Свято-Покровского храма На Буковине жители и прихожане Свято-Покровского храма УПЦ села Репужинцы приобрели автомобиль на нужны ВСУ.

Во время освященния священник молился Богу, чтобы Он приставил к машине Ангела Хранителя и чтобы воины вернулись на ней живые домой.