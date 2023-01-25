На Буковине верующие УПЦ приобрели автомобиль для ВСУ

Наркотический ад в американской Филадельфии
Германия решила поставить Украине танки Leopard 2, — СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 123 080 солдат
До апокалипсиса осталось 90 секунд
Определен тип самолета, который будет передан Украине от Запада
В Беларуси приступили к расконсервации военной техники
Правительство уволило сразу пять глав областей
Украина предлагает Беларуси «пакт о ненападении», — Лукашенко
Замминистра инфраструктуры Лукеря уволился после коррупционного скандала с его коллегой Лозинским
СБУ проводит обыски в горсовете Полтавы. Это связано с делом мэра Мамая
Зеленский запретил депутатам и министрам покидать Украину