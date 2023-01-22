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Новости > Агента ГУР Киреева убили люди из СБУ, которые «не очень хотели, чтобы Украина победила», - глава разведки

Агента ГУР Киреева убили люди из СБУ, которые «не очень хотели, чтобы Украина победила», - глава разведки

Александр Панько
22.01.23 13:07
434
Агента ГУР Киреева убили люди из СБУ, которые «не очень хотели, чтобы Украина победила», - глава разведки

Главное: Денис Киреев был проверенным агентом ГУР и он был убит сотрудниками СБУ, которые действовали в интересах России. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Детали: Денис Киреев был проверенным агентом Главного управления разведки Минобороны Украине, а убит он был сотрудниками СБУ, которые действовали в интересах России. По сути именно такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью радио «Свобода».

Ситуацию с убийством Киреева глава ГУР описывает так. Примерно за 200 метров до центрального здания СБУ на Владимирской Киреева перехватили сотрудники «Альфы», с криками «Это СБУ!» пересадили Киреева в микроавтобус, который уехал в сторону от центрального офиса, за несколько кварталов, где и произошло убийство.

По словам Буданова, Киреева убили в машине СБУ. И он знает кто конкретно это сделал.

Он также рассказал, что по этому поводу общался с тогдашним главой СБУ Бакановым.

«Был разговор по поводу этой ситуации с тогдашним главой СБУ Бакановым, он не смог ничего толком объяснить, это был наш последний разговор», — заявил Буданов.

Также он высказал свою точку зрения о мотивах убийства Буданова.

«Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили — это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Тот, кто убил Киреева, хотел не позволить нам выиграть время. Если вы помните те события, то ситуация тогда была близка к критической. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю», — сказал Буданов.

По его словам, сейчас ГБР ведёт расследования убийства Киреева.

СБУ пока эту информацию не комментировала.

В тему: СБУ убила агента ГУР, благодаря которому Россия не смогла захватить Киев.

Тэги: СБУ, Кирилл Буданов, ГУР, Денис Киреев

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