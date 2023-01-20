Священники УПЦ рассказали о Рождественской духовной миссии для ВСУ на Донбассе

Главное: Духовенство Украинской Православной Церкви с рождественскими поздравлениями и подарками посетило подразделения ВСУ и ГСЧС на Донбассе.

Детали: Священники поздравляли защитников подарками и рождественскими колядками, сообщает Центр информации УПЦ. со ссылкой на YouTube-канал Отдела УПЦ по взаимодействию Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины.

«В Рождественские праздники мы, священники 5 епархий — Киевской, Бориспольской, Белоцерковской, Кировоградской, Днепропетровской — смогли выехать в зону боевых действий на Донбасс, чтобы духовно поддержать наших защитников. И в этот раз, и в прошлые разы, когда мы были на Донетчине, Николаевщине, Херсонщине, к нашим делам присоединилось не только военное духовенство, но и социальный, молодежный, семейный отделы УПЦ — все делают все ради того, чтобы поддержать защитников Украины и народ, что живет на деоккупированных территориях. Это доставляет радость и воодушевление», — отметил заместитель главы Синодального военного отдела УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко.

Коллектив колядников возглавил клирик Бориспольской епархии протоиерей Александр Клименко.

«Мы молимся каждый день, на каждой литургии, в ежедневных молитвах о наших военных. Для меня особенно важно было быть среди них. Хорошо, что мы побывали в такие радостные рождественские дни: мы могли не просто посетить, а поделиться рождественской радостью. Этот опыт будет вдохновлять живую молитву за защитников», — поделился отец Александр.

Главный капеллан Белоцерковской епархии УПЦ протоиерей Димитрий Марандюк подчеркнул, что священник должен быть там, где его ждут больше всего: в сложных ситуациях, где нужны духовные наставления и поддержка.

«Сейчас мы видим миссию, которая осуществляется УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием в поддержку наших военных ради мира, ради победы», — сказал отец Димитрий.

«Выражаем благодарность всем, кто присоединился к подготовке и совершению миссии: прихожанам храмов Всех святых воинов и Свято-Покровского в (Бортничах) Киевской епархии, Свято-Воскресенского прихода села Зазимье и монастыря прпмц. Елизаветы, храма Архистратига Михаила села Шандра Белоцерковской епархии. Победа зависит от каждого из вас!», — отметили военные священники.

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