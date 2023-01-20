Житомирская епархия УПЦ передала помощь переселенцам

Главное: Социальный отдел Житомирской епархии передал помощь семьям вынужденных переселенцев.
Детали: Священники УПЦ передали теплые вещи семьям с усыновленными детьми, вынужденным переселенцами из Купянска, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Руководитель отдела, протоиерей Михаил Солонинко, встретился лично с переселенцами, пообщался, благословил детей, передал помощь.
Также священник призвал всех к молитве о мире в Украине и прекращении войны.
Как сообщалось ранее, на Житомирщине священники и прихожане Свято-Николаевского собора УПЦ в Бердичеве собрали и отправилгуманитарную помощь в поддержку украинских защитников и вынужденных переселенцев.