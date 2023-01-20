Житомирская епархия УПЦ передала помощь переселенцам

Главное: Социальный отдел Житомирской епархии передал помощь семьям вынужденных переселенцев.

Детали: Священники УПЦ передали теплые вещи семьям с усыновленными детьми, вынужденным переселенцами из Купянска, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Руководитель отдела, протоиерей Михаил Солонинко, встретился лично с переселенцами, пообщался, благословил детей, передал помощь.

Также священник призвал всех к молитве о мире в Украине и прекращении войны.

Как сообщалось ранее, на Житомирщине священники и прихожане Свято-Николаевского собора УПЦ в Бердичеве собрали и отправилгуманитарную помощь в поддержку украинских защитников и вынужденных переселенцев.

«Через добрые дела становимся ближе к Господу. И с каждой, даже малейшей помощью защитникам и защитницам, на шаг ближе к Победе. Верим, что придет время и воцарится мир на земле нашей, а мужественные воины вернутся домой, где их с нетерпением ждут и каждый день совершают молитву к Господу, чтобы укреплял и оберегал отважных сынов и дочерей Украины», — отмечается в сообщении на сайте епархии.