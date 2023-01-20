На Полтавщине УПЦ провели благотворительную ярмарку для ВСУ

Главное: На Полтавщине в Свято-Вознесенском храме села Покровское состоялась Благотворительная ярмарка «Твори Добро».

Детали: Ярмарку организовали верующие храма во главе с настоятелем прихода иеромонахом Платоном (Педаном), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Средства, вырученные на ярмарке, будут использованы для помощи Защитникам Украины.

Благодаря собранным средствам будут приобретены турникеты для остановки кровотечения, которые сейчас необходимы военнослужащим.

«Спасибо всем, кто приобщился к нашему общему доброму делу», — отметили на приходе.

В тему: В столичном монастыре УПЦ на благотворительной ярмарке собрали 50 тыс грн для ВСУ.