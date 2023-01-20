В столице священники УПЦ поздравили с Крещением Господним воинов ВСУ в больнице

Главное: Сотрудники отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви и настоятель прихода собора архистратига Михаила на территории Медгородка поздравили бойцов Вооруженных Сил Украины, которые проходят лечение в больнице № 6.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», священник окропил воинов святой водой, а также освятил медицинские палаты и кабинеты терапии.

«День Крещения Господня, Богоявление является важным днем в истории человечества. Господь является человечеству в трех Ипостасях. Пусть сегодня это окропление помогает Вам поскорее поправиться. И подай Господи встретить нам победу!», — поздравил воинов протоиерей Геннадий Батенко.

Защитники получили сладкие подарки к празднику.

В тему: Предстоятель УПЦ освятил воды Днепра на Оболони.