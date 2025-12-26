Воинственность Ким Чен Ына продолжает расти

Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает демонстрировать воинственность. Политик сказал, что следует повысить план производства ракет и снарядов на 2026-й год из-за перспективного спроса.

Глава государства посетил главные военно-промышленные предприятия, где ознакомился с положением производства ракет и снарядов на IV квартал уходящего года.

Информируется, что Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на следующий год в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооруженных сил.

По его словам, ведущие военно-промышленные предприятия успешно выполнили производственный план на 2025-й год.

Резюмируется, что он подписал проекты планов по модернизации предприятий ВПК, которые будут внесены на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.

