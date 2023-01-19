Предстоятель УПЦ освятил воды Днепра на Оболони

В тему: На столичном приходе УПЦ собрали 25 тыс грн на покупку автомобиля для ВСУ.
Как устроена итальянская мафия?
В тему: На столичном приходе УПЦ собрали 25 тыс грн на покупку автомобиля для ВСУ.
Как устроена итальянская мафия?
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