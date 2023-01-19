Предстоятель УПЦ освятил воды Днепра на Оболони

19.01.23 16:45

В оккупированной Васильевке бесследно исчезают люди, пытавшиеся выехать в Запорожье

19.01.23 16:15

Фейсбук и Инстаграм разрешили женщинам показывать соски

19.01.23 15:52

Кремль открыто угрожает Западу из-за поставок в Украину вооружения

19.01.23 15:39

В Германии утверждают, что страна больше не зависит от российской нефти и газа

19.01.23 15:19

СБУ убила агента ГУР, благодаря которому Россия не смогла захватить Киев

19.01.23 14:58

Экс-председателю НАК «Нафтогаз Украины» инкриминируют завладение почти 230 млн грн

19.01.23 14:39

Десант с Черного моря будет самоубийством для россиян, - генерал Ковальчук

19.01.23 14:15

В Беларуси загорелся несущий «Кинжалы» МиГ-31

19.01.23 13:54

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина

19.01.23 13:50

Часть закарпатских школ нарушают закон о госязыке