На столичном приходе УПЦ собрали 25 тыс грн на покупку автомобиля для ВСУ

Главное: В Киеве на приходе преподобного Сергия Радонежского Украинской Православной Церкви прошел Благотворительный вечер колядок.

В концерте приняли участие праздничный хор и молодежный хор храма, которые исполнили рождественские песнопения и колядки.

В храме отмечают, что сбор средств продолжается и приглашают желащих принять участие в общем деле.

Пожертвования можно внести на карту 5375411202611989.