В столичном метро мужчина набросился с ножом на пассажиров, ранены два человека

В четверг, 25 декабря, на станции метро «Контрактовая площадь» произошел конфликт между пассажирами, в результате которого один из них достал нож и нанес ранения двум мужчинам. Об этом говорится в заявлении Главного управления Нацполиции Киева.

Согласно предварительной информации, между пассажирами на платформе произошел конфликт, который перерос в схватку. Один из мужчин, 35-летний киевлянин, достал нож и ударил двух оппонентов.

Оба пострадавших госпитализированы, у одного из них резаная рана лица, у другого — ранение руки.

Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

