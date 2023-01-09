В ВСУ объяснили, зачем РФ стягивает старую технику в Беларусь

Главное: Украинские военные следят за ситуацией в Беларуси. На сегодня они считают «маловероятной» угрозу вторжения с севера.

Детали: Россия не имеет достаточных возможностей для проведения расконсервации вооружения и военной техники, поэтому стягивает свой «металлолом» на белорусском направлении. Об этом 9 января сообщил в Telegram заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.

Ранее в Генштабе информировали, что значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из России, снято с длительного хранения. Для ее восстановления нужно время, а также значительные силы и средства.

«Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил России и Беларуси... Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику», — заверил Павлюк.

По словам заместителя командующего, ВСУ готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны соседней республики на сегодня «остается маловероятной».

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