Microsoft откажется от поддержки одной из своих ОС

Главное: ОС Windows 8.1 больше не будет поддерживать Microsoft. Уже с 10 января.

Детали: Уже со вторника, 10 января, компания Microsoft прекратит поддерживать операционную систему Windows 8.1.

Информируется, что техническая помощь и обновления программного обеспечения предоставляться не будут.

Пользователям говорят: «Если у вас есть устройства под управлением Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального, поддерживаемого выпуска Windows. В случае несоответствия техническим требованиям для запуска более нового выпуска Windows в компании порекомендовали заменить устройство на то, которое поддерживает Windows 11».

Также сообщается, что компания не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для Windows 8.1.

Резюмируется: «Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию».

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