Данилов рассказал, когда ожидается обострение войны

Главное: На фронте ожидается обострение. Уже в феврале.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что уже в феврале на фронте ожидается обострение. Его слова цитирует ТСН.

Сообщается: «Мы сознаем, что происходит, поэтому мы заранее просчитываем все варианты развития событий. Почему речь идет именно о феврале? РФ к каким-то датам отчитывается, как раньше отчитывались пятилетку за три года, так вот сейчас у них 24 февраля будет год, как они бессмысленно начали большую войну против нашего народа, в которой они 100% потерпят поражение и попытаются еще раз обострить всю эту вещь».

Кроме этого информируется, что еще одним фактором, указывающим на планы россиян по обострению ситуации на фронте, является активизация российской закрытой подковерной дипломатии.

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