Киевлянам рассказали, как будут обстоять дела с отключениями света в морозы

Главное: Сегодня ночью в Киеве ожидается температура до 11 градусов ниже нуля. В связи с этим Кличко просит киевлян экономно потреблять электроэнергию.

Детали: Городской голова Киева Виталий Кличко просит киевлян экономно потреблять электроэнергию, потому что в столице существенно похолодает.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, все столичные службы готовы к снижению температуры и работают в усиленном режиме, чтобы киевляне бесперебойно получали все необходимые услуги.

«В Киеве сегодня существенно похолодает. По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха опустится до 11 градусов ниже нуля», — сообщил мэр.

«Сейчас дома киевлян обеспечены тепло- и водоснабжением. Отключение света происходит в соответствии со стабилизационными графиками ДТЭК. Энергетики отмечают, что в условиях снижения температуры нагрузка на электросети будет расти. Поэтому потреблять электроэнергию необходимо сознательно. В частности, чтобы избежать аварийных отключений», — отметил Кличко.

Также он сообщил, что аварийные службы дежурят круглосуточно и готовы оперативно устранять проблемы на городских сетях. В частности, готовясь к отопительному сезону, город увеличил состав аварийной службы «Киевтеплоэнерго». Управляющие компании, обслуживающие жилой фонд, также приобрели дополнительные аварийно-ремонтные авто для работы зимой.

«На случай чрезвычайной ситуации и длительного отсутствия электричества и отопления в столице работают 530 пунктов обогрева. Которые оснащены генераторами и другим необходимым оборудованием, чтобы люди могли согреться, подзарядить гаджеты, выпить чаю. Дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели», — сообщил мэр.

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