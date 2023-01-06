Российская сторона заявила о якобы начавшемся «перемирии»

Главное: В России заявили о начавшемся «перемирии». Российские войска «в одностороннем порядке» якобы прекратили вести огонь по всей линии фронта в Украине.

Детали: Минобороны России выполнило поручение президента Владимира Путина и в одностороннем порядке прекратило огонь в районе «спецоперации». Об этом 6 января сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 12.00 6 января до 24.00 7 января «объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине».

При этом представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков утверждает, что ВСУ «продолжают обстрелы».

«Несмотря на соблюдение ВС РФ режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск», — заявил он во время брифинга.

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