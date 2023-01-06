Предстоятель УПЦ пожелал верующим мира и духовных сил на Рождество Христово

Главное: В Рождестве Христовом Господь пришел на землю, взял на Себя человеческую природу, освятил ее и вознес на небеса.

Детали: Об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в Рождественском послании, сообщает Центр информации УПЦ.

«Рождество Христово — это великий Праздник, наполненный тихой радостью, которую принесла на землю великая Божественная любовь. „Бог есть любовь“ (1 Ин. 4:8), наполненная миром, радостью и блаженством... Свершилась „великая благочестия Тайна: Бог явился во плоти“ (1 Тим. 3, 16). Какой красивой и светлой является страница священной истории Христового Рождества. Мир жил своей обычной жизнью, в которой неправды было больше, чем правды, зла больше, нежели добра, в котором ненависть была в большем почтении, нежели любовь. В такой порочный мир скромно и тихо приходит Предвечный Бог. Предвечный Сын Предвечного Бога Отца рождается от Пречистой Девы Марии. Как Творец и Владыка всего мира, Господь мог бы родиться в самых роскошных царских палатах, в окружении самых великих и сильных мира сего, но Сын Божий пришел не для того, чтобы воспользоваться достижениями земного прогресса, созданного падшим человеческим разумом, а для того, чтобы падшего человека возвратить в Рай. Господь родился в убогой пещере, которая была образом опустошенной грехом человеческой души и которая превратилась в светлый чертог Небесного Царя», — напомнил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что в Рождество Христово верующие возносят молитвы за мир.

«Одни люди уважают своего Спасителя и Господа, молятся Ему и стараются свою жизнь строить на священных заветах Живого Бога. Другие — свои человеческие желания ставят выше Божественных законов. Такие люди для удовлетворения своих амбиций нередко поднимают мечи и убивают других.

Сегодня день мира и Божьего благоволения, и мы, православные христиане, смиренно поклоняемся своему Творцу и Создателю и благодарим Его за то, что Его любовь не оставила нас, грешных. Мы, люди, отвернулись от Бога, но Бог не отвернулся от нас: Бог пришел на землю, взял на Себя нашу человеческую природу, очистил и освятил ее, и возвратил нам утраченный Рай.

Сегодня мы молимся за весь мир и за тех, кто поднимает против нас меч. Мы молим Бога, чтобы Господь вразумил их, чтобы они вспомнили, что все мы являемся детьми одного Бога, что Бог сотворил нас не для того, чтобы мы грабили друг друга и убивали друг друга, а для того, чтобы мы жили в мире и любви к Богу и между собой», — подчеркнул Предстоятель.

Предстоятель поздравил верующих с Рождеством и пожелал здоровья и спасения, мужества и терпения в преодолении трудностей земной жизни.

«Пусть мир Божий и Божье благоволение наполняют нашу землю и нашу жизнь. Пусть Вифлеемская звезда воссияет над каждым из нас и помогает нам в жестоком водовороте земной жизни найти и сохранить Истину, которой для нас, людей, есть наш Спаситель и Господь Иисус Христос (Ин. 14, 6). Во Христе мы найдем то счастье и блаженство, которое мы, каждый по-своему, постоянно ищем, но которое есть только там, где царствует Бог», — пожелал Митрополит Онуфрий.

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