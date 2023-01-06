Принц Гарри признался, что убивал людей и употреблял наркотики

Главное: Принц Гарри признался, что убил 25 человек в ходе военной службы в Афганистане. Также он поведал, что употреблял наркотики.

Детали: 38-летний британский принц Гарри сделал ряд скандальных высказываний в своей книге Spare (Запасной). Она выходит уже 10 января.

Отрывки из нее цитирует Sky News.

В частности, принц Гарри признался, что убил 25 человек в ходе военной службы в Афганистане, где отслужил два срока.

В книге говорится: «Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил. Итак, мое число – 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыд».

Также британец поведал, что в 17 лет употреблял наркотики.

Он написал: «Я тогда употреблял кокаин. Это было не очень весело, и я не чувствовал себя особенно счастливым из-за этого. Я был семнадцатилетним».

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