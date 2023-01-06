Суд Франции отпустил украинского олигарха Жеваго под залог

Главное: Суд Франции выпустил украинского олигарха Константина Жеваго под залог. Его размер – миллион евро.

Детали: Французский суд в Шамбери, в четверг, 5 января, отпустил под залог бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго. За 48-летнего олигарха заплатили миллион евро, сообщает Reuters.

Он будет находиться на свободе до слушаний по делу об экстрадиции в нашу страну, которые должны начаться 19 января.

Толстосум не может покинуть Францию и должен передать властям два своих паспорта.

Также он обязан отмечаться в местной полиции три раза в неделю и отвечать на судебные вызовы.

Во время судебного заседания Константин Жеваго сказал: «Я впервые нахожусь в тюрьме. Я не делал того, в чем меня обвиняют по этому делу, я этого не заслуживаю. Я прошу вашего разрешения покинуть тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, что вы просили».

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