Стало известно о глобальных потерях генерации электроэнергии в Украине

Главное: Война в Украине ударила по ситуации с электроэнергией. Стало известно о масштабах.

Детали: С начала войны Украина потеряла около 90% ветровой и более 40% солнечной генерации электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Чиновник отметил: «Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года».

Подчеркивается, что тепловая генерация будет нести значительную нагрузку.

Сообщается, что основная нагрузка в этом году даже в летнее время года ляжет на объекты тепловой электрогенерации.

Резюмируется, что сейчас основная задача в энергетической сфере нашей страны это пройти осенне-зимний период.

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