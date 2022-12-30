УПЦ в 2022-м: главные тезисы по итогам года

Главное: В Киево-Печерской лавре 29 декабря состоялась пресс-конференция «Итоги деятельности УПЦ в 2022 году».

Детали: В мероприятии приняли участие глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов, первый проректор КДАиС, профессор, протоиерей Сергей Ющик, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«В 2023 год Украинская Православная Церковь вступает в количестве 53 епархий и 114 архиереев, 12 551 священников, совершающих служение на 12 148 приходах. 4620 монахов и монахинь совершают служение в 262 монастырях на территории Украины. Более 1 тыс. студентов дневной формы обучения получают образование в духовных учебных заведениях УПЦ. Кроме цифр, ярким признаком полноценного существования Церкви есть основание 2 монастырей и канонизация святых Черкасской, Херсонской, Волынской, Ровенской областей. Утверждены богослужебные тексты: молитвы и чинопоследования за воинов, детей, сирот, пленных. Также решением Священного Синода УПЦ со следующего года установлена отдельная поминальная служба: Казацкая родительская суббота перед Покровом», — отметил отец Сергий.

Он поделился статистическими данными о потерях среди духовенства и монахов УПЦ за время войны. Погибли 15 священнослужителей, 2 числятся пропавшими без вести, более 50 священников и монахов ранены, разрушены 75 храмов и 8 монастырей, повреждены более 300 храмов и 7 монастырей.

Протоиерей Сергий Ющик отметил, что с первого дня войны в официальных документах Украинская Православная Церковь призвала верующих встать на защиту Родины и осудила вооруженную агрессию России.

Отец Сергий Ющик процитировал заявления, сделанные Предстоятелем, начиная с 24 февраля.

В частности, с первого дня войны Предстоятель УПЦ с сожалением отметил, что «Россия начала военные действия против Украины», и от имени Церкви выразил «особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже и охраняющим и защищающим нашу землю и наш народ». В тот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к президенту России с просьбой немедленно прекратить братоубийство.

«Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к Президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну... война между этими народами — это повторение греха Каина, из зависти убившего своего родного брата», — сказал Предстоятель УПЦ. Такая война, по словам Блаженнейшего, не имеет оправдания ни перед Богом, ни перед людьми.

Синод УПЦ 28 февраля обратился к президентам Украины и РФ с просьбой сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие, а украинцев — усилить молитвы и объединиться вокруг защиты Родины.

«В очередной раз подтверждаем, что Украинская Православная Церковь всегда поддерживала и поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнули в заявлении Синода.

Также Синод УПЦ обращался к Патриарху Кириллу с просьбой «призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению боевых действий, уже угрожающих превратиться в мировую войну».

Протоиереи Сергей Ющик и Николай Данилевич рассказали детали своей поездки в Мариуполь с миссией вывода военных и гражданского населения из «Азовстали», которая проводилась совместно с государственной властью.

«До „Азовстали“ доехали 10 священников. Мы видели войну изнутри, находились в фильтрационных лагерях. В то время еще продолжались переговоры, и мы любым словом в публичном пространстве боялись навредить освобождению. После нас заехала миссия ООН, им стали выдавать мирных жителей. Это был первый шаг. После этого начались режимы тишины. До того времени „Азовсталь“ постоянно обстреливали. Мой брат является кадровым военным офицером, он был на „Азовстали“, в Оленовке и потом был обменян. Это личный момент, но он о том, что война — наша общая беда. Церковь с народом», — поделился отец Николай Данилевич.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей рассказал о создании приходов УПЦ за границей.

«В настоящее время 7 млн украинцев проживают в Европе. УПЦ открыла 32 общины в странах Европы, больше всего в Германии. Это приходы, которые не зависят от Москвы, Стамбула или Рима — от Киева. Спасибо Поместным Православным Церквам, странам Европейского союза за попечение о беженцах. Мы столкнулись с новой пастырской реальностью: люди не хотят ходить в храмы РПЦ, а просят священника из Украинской Православной Церкви, под предстоятельством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Церковь — это не структура, Церковь — это люди, и за ними следуют священники. Обязанность Церкви быть с людьми везде — от „Азовстали“ до Парижа», — подчеркнул отец Николай Данилевич.

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов рассказал о многочисленных нарушениях законодательства Украины при попытках запретить УПЦ на местном уровне и антицерковных законопроектах.

Протоиерей Александр Бахов отметил, что в Верховной Раде зарегистрировано 7 законопроектов, направленных на ограничение прав и ликвидацию УПЦ, 4 из них Комитет гуманитарной политики рекомендовал к рассмотрению; применены санкции к религиозным деятелям УПЦ, которые блокируют деятельность возглавляемых ими учреждений; усилилось уголовно-правовое давление из-за массовых обысков и уголовных производств; уже произошло около 250 рейдерских захватов религиозных общин УПЦ и еще 100 готовится.

«Несмотря на то, что должностные лица заявляли, что выполняют соответствующие контртеррористические мероприятия по выявлению неблагонадежных элементов, мы видим по совокупности обстоятельств, что происходит борьба не против отдельных лиц, нарушающих закон, а против религиозной структуры, против Церкви», — заявил глава Юротдела УПЦ.

Протоиерей Александр подчеркнул, что запрещая УПЦ некоторые политики считают, что они воюют с Россией, но на самом деле они воюют с украинским народом.

Председатель Юротдела УПЦ отметил, что решение Конституционного суда, признавшего законным Закон Украины 2662-VIII о переименовании УПЦ, является «нарушением права на свободу вероисповедания и совести, что негативно повлияет на будущие процессы европейской интеграции».

Отец Александр обратил внимание, что «во время военного положения или чрезвычайного положения права человека могут быть ограничены. Но перечень этих причин исчерпывающий, и он содержится в нашей Конституции. Права могут быть ограничены только в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка, защиты прав и свобод тех или иных лиц. Практика Европейского суда говорит о том, что какие-либо другие обстоятельства не могут быть использованы. Ни военное положение, ни чрезвычайное положение, ни национальная безопасность, ни другие причины не могут быть использованы, чтобы ограничить деятельность религиозной организации в Украине».

Спикеры ответили на вопросы журналистов относительно важных вопросов деятельности Украинской Православной Церкви.

«Украинская Православная Церковь остается верна своему государству. Есть проблемы, которые нужно решать. И строить общее будущее. Важно, чтобы государство это понимало. Мы открыты для диалога со СМИ и властью для нашего общего блага. Мы должны выходить для построения церковной жизни с точки зрения общего блага. Необходимо консолидироваться ради него», — подытожил протоиерей Николай Данилевич.

В тему: В УПЦ заявили, что политика власти направлена на насильственный переход верующих в ПЦУ.