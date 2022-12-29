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Новости > В УПЦ рассказали о том, как священники воюют в ВСУ

В УПЦ рассказали о том, как священники воюют в ВСУ

Александра Кудрявцева
29.12.22 18:30
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В УПЦ рассказали о том, как священники воюют в ВСУ
Главное: Выпускники Киевских Духовных школ Украинской Православной Церкви и священники зачисленные за штат — воюют в ВСУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом первый проректор КДАиС протоиерей Сергей Ющик рассказал на пресс-конференции «Итоги деятельности УПЦ в 2022 году», которая прошла 29 декабря в Киево-Печерской лавре.
 
«На сегодняшний день выпускники Киевской Духовной школы, которые не в священном сане, мобилизованы и служат. Также есть священники, которые находятся за штатом в УПЦ и воюют в рядах ВСУ. На момент своей военной службы они не осуществляют священнослужение, но они являются священниками», — заявил первый проректор КДАиС.
 
Протоиерей Сергей Ющик подчеркнул патриотичность Украинской Православной Церкви.
 
«Наши внутренние принципы веры, наши принципы исповедания не запрещают нам стать на защиту нашей Родины. И мы это делаем!», — отметил он.
 
Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, в свою очередь сообщил, что на сегодняшний день священнослужители по закону Украины освобождены от мобилизации.
 
В тему: В УПЦ напомнили о заявлениях Митрополита Онуфрия в первые дни войны.
 

Тэги: ВСУ, УПЦ, КДАиС

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