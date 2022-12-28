Украинцев заставят… учить эстонский язык

Главное: Беженцев из Украины обязывают учить эстонский язык. Об этом сказала премьер-министр страны.

Детали: Беженцев из Украины заставляют учить эстонский язык. Резонансное заявление сделала премьер-министр страны Кая Каллас.

Чиновница сказала: «Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски».

Она добавила: «Даже если они вернутся, а 80% беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы в Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого. Именно такой курс мы взяли с самого начала».

Кая Каллас признала, что украинцам сегодня не хватает жилья, работы и мест в школах.

Информируется, что Финляндия согласилась принимать у себя часть прибывших в Эстонию беженцев, так как эта страна «больше и у нее больше возможностей».

Отмечается, что с начала войны в Эстонию приехало 118 тысяч украинцев, а сейчас в стране остаются 64 тысячи наших сограждан.

В тему: В Польше озвучили число украинских беженцев, остающихся сейчас в стране.