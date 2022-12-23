В ОАЭ хотят установить два новогодних мировых рекорда

Главное: В ОАЭ хотят удивить на Новый год. Тут собрались установить два мировых рекорда.

Детали: Город Рас-эль-Хайма в ОАЭ, который ранее уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса за свои фееричные шоу фейерверков, вновь собирается удивить весь мир. Об этом информирует Департамент по развитию туризма эмирата.

Местом проведения праздника станет береговая линия между островом Марджан и районом Аль-Хамра.

Сообщается, что будут побиты мировые рекорды в номинации «Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно» и «Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами».

Ожидается, что грядущий фейерверк продлится 12 минут.

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