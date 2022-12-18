Полтавская семинария УПЦ поддерживает переселенцев

Главное: Полтавская семинария Украинской Православной Церкви помогает вынужденным переселенцам, которые нашли убежище в городе во время войны.

Детали: Количество переселенцев, проживающих в общежитии Полтавской миссионерской духовной семинарии, от 20 до 85 человек в разные периоды времени в возрасте от 2 до 78 лет, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Совместно с Центром оказания гуманитарной помощи города Горишни Плавни, Полтавским горно-обогатительным комбинатом, ОО „Друзья общины святого Эгидия“, БФ „Помогаем“, ОО „Проліска“ Персонал семинарии и педагоги Духовно-просветительского центра при Свято-Николаевском архиерейском подворье в Горишних Плавнях прилагают усилия для психологической акклиматизации в новых условиях жизни временно переселенных людей», — поделились в епархии.

Всеми силами Миссионерская Семинария УПЦ пытается помочь нуждающимся, утешить отчаявшихся, подарить тепло и уют для тех, кто потерял дома: для взрослых и детей проводятся различные мероприятия, экскурсии, оказывается духовная и психологическая поддержка.

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