В одесских храмах УПЦ открыли пункты обогрева

Главное: Одесская епархия УПЦ в рамках программы «ДоброОбъединяет» в нескольких храмах города открыла пункты помощи и обогрева людей в случае сложной ситуации с работой электросетей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, с обострением ситуации в энергетической сфере в связи с ракетными ударами сейчас открыто 8 пунктов обогрева в одесских храмах Украинской Православной Церкви.

Там можно зарядить телефоны, получить горячую еду или воду, согреться, получить духовную и психологическую помощь. Также оборудованы специальные комнаты для мам с детьми.

«Вы можете обращаться на горячую линию Одесской епархии УПЦ по номеру +380936150820, чтобы узнать о пунктах обогрева. Вместе мы сделаем гораздо больше! Мы ждем каждого, кто может и хочет сделать этот мир добрее», — поделились в Одесской епархии.

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