Митрополит Онуфрий объяснил, как обрести духовную любовь

Главное: Для обретения духовной любви человеку необходимо правильное познание Бога, которое дает Православная вера.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель рассказал о житии и мученическом подвиге святой Варвары и обратил особое внимание верующих на отца святой, который, хоть и любил свою дочь, пытался одарить ее всеми земными благами, но, узнав, что она уверовала во Христа, сам стал ее мучителем и убийцей.

Митрополит Онуфрий отметил, что пример отца великомученицы свидетельствует нам о существовании двух видов любви: любви плотской и любви духовной.

Его Блаженство сравнил плотскую любовь с медалью, на обратной стороне которой — ненависть. Духовная любовь, по словам Архипастыря, также похожа на медаль, впрочем, на ее обратной стороне — прощение и милосердие.

«Мы все люди имеем друг к другу плотскую любовь: дети любят отца; отец любит детей; друзья друг друга любят. Но эта любовь недолговечна, она плотская и очень часто может превратиться в ненависть... Если же человек имеет духовную любовь, то эта любовь никогда не превращается в ненависть. Она всегда прощает и все терпит», — отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что для обретения духовной любви человеку необходимо правильное познание Бога, которое дает человеку православная вера. У человека, исповедующего Православную веру и имеющего правильное представление о Боге, «в душе появятся правильная любовь и к Богу, и к своему ближнему» — подчеркнул Блаженнейший.

«Каждый христианин, особенно имеющий детей, имеющий семьи, должен беспокоиться о том, чтобы иметь правильную духовную любовь — и к Богу, и к своей семье, и к своим ближним. Эта духовная любовь всегда приносит человеку пользу», — подытожил Митрополит Онуфрий.

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