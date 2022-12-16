Украина может получить от Британии дальнобойные ракеты

Главное: Британия может дать ВСУ дальнобойные ракеты. Глава британского минобороны отмечает, что Украине нужны ракеты дальнего радиуса для победы над страной-агрессором.

Детали: Украине необходимы ракеты большого радиуса действия. Британия может расмотреть этот вопрос при условии, что Россия продолжит совершать военные преступления, обстреливая гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Times Radio, опубликованном в четверг, 15 декабря.

По его словам, Украине для победы нужны ракеты дальнего радиуса действия.

Он добавил, что Британия может рассмотреть возможность поставки такого оружия ВСУ, если Россия продолжит совершать преступление, обстреливая гражданскую инфраструктуру Украины.

Вместе с тем, британский чиновник не стал прямо отвечать на вопрос, возможна ли поставка Украине ракет Storm Shadow с дальностью до 560 км.

Уоллес добавил, что не хочет «гадать, какие именно оружейные системы будут поставлены».

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