Волонтеры УПЦ передали гуманитарный груз в Торецк на Донетчину

Главное: Волонтёры молодёжного движения «Парасолька», действующего при столичном Вознесенском храме на Демеевке, передали гуманитарную помощь в Торецк Бахмутского района.

Детали: Гуманитарный груз передали отцу Георгию, который отвечает за три храма в Торецке и помогает местным жителям, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук волонтерки Алеси Медвидь.

«В Торецке нет света, воды, газа, отопления, очень частые обстрелы.

Город находится у линии фронта, там остались, в основном старики и социально незащищенные люди, которым некуда ехать.

Мы передали 80 продуктовых наборов для жителей (тушенка, растительное масло, сахар, чай, мука, крупы, макароны и др.) и 300 кг овощей (картофель, лук, морковь, капуста) и яблоки.

Также передали 400 пачек овсянки обыкновенной и быстрой приготовления и 4 мешка круп», - поделилась Алеся Медвидь.

Волонтеры отправили в Торецк 2 буржуйки с трубами и зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое очень необходимо при отсутствии света.

Также для детей Славянска передали сладости для подарков ко дню Святого Николая, их раздадут волонтеры из местного храма.

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