Сумская епархия УПЦ собрала почти 300 тыс грн для ВСУ

Главное: В поддержку защитников Украины приходами Сумской епархии УПЦ собрано почти 300 тыс гривен.

Детали: В Сумской области завершилась благотворительная акция в поддержку защитников Украины «Украинская Православная Церковь благодарит Вооруженные Силы Украины», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В рамках акции состоялись благотворительные ярмарки, а также другие мероприятия, направленные на благотворительный сбор средств, предназначенных для нужд подразделений Вооруженных Сил Украины.

Завершающие мероприятия акции прошли в Сумах во дворе Спасо-Преображенского кафедрального собора 13 декабря во время торжеств в честь чудотворного Малочернеччинского образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни» и честь святого апостола Андрея Первозванного. Многочисленные верующие присоединились к благотворительной ярмарке. Общая сумма благотворительных пожертвований составила 298 864 гривны.

«Православные верующие Сумской епархии Украинской Православной Церкви, несмотря на трудности и неурядицы военного времени, засвидетельствовали свою благодарность и поддержку военным, ныне защищающим неприкосновенность и суверенитет Украинского Государства, которые защищают от российского вторжения родную землю», — отметили в Сумской епархии.

В тему: В УПЦ заявили СМИ о давлении и дали оценку шуткам комиков о Церкви — пресс-конференция в Лавре.