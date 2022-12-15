В УПЦ заявили СМИ о давлении и дали оценку шуткам комиков о Церкви - пресс-конференция в Лавре

В Киево-Печерской Лавре сегодня состоялась пресс-конференция «Шоу-проект президента Зеленского возмутил христиан Украины. Катастрофические процессы в области свободы совести в Украине и кампания против УПЦ».

Во время мероприятия участники дали оценку «шуткам» комиков о святых для христиан вещах на шоу-проекте «95 квартал», а также опасной политике государства в области свободы совести, антиконституционным законопроектам о запрете Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

Глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов отметил, что сюжет «95 квартала» не только оскорбляет чувства верующих, но и разжигает религиозную рознь, создавая предварительные условия для гражданского конфликта, поскольку «маркирует верующих и священников УПЦ как врагов народа».

Протоиерей Александр отметил, что верующие Украинской Православной Церкви защищают нашу страну, Церковь помогает воинам ВСУ и всем пострадавшим от боевых действий, ведет активную социальную и гуманитарную деятельность.

«В данном сюжете звучит богохульство, оскорбляется Бог. Мы не можем оставить это без внимания. Что касается правовой составляющей, то данные деяния квалифицируются по ст. 161 УК Украины, как разжигание религиозной вражды и оскорбление религиозных чувств верующих. На этот счет мы подали сегодня заявление в полицию, чтобы они начали расследование. Надеемся, что они откроют уголовное производство по этому факту. Если полиция не будет открывать уголовное производство, то мы приложим все усилия, чтобы через суд добиться возбуждения уголовного производства», — подчеркнул председатель Юридического отдела.

Протоиерей Александр Бахов рассказал, что в отдел поступают многочисленные обращения от возмущающих этот ролик верующих с просьбой предоставить правовую помощь для обращения к правоохранителям.

Юротдел подготовит правовую консультацию и образцы документов, с которыми верующие могут приобщаться к уголовному производству, которое будет открыто по этому поводу.

Епископ Ивано-Франковский Никита (Сторожук) заявил о нарушениях со стороны сотрудников СБУ во время обысков в Черновицкой епархии.

«Обыск, если верить нашим видеокамерам, начался где-то в семь утра. Я услышал странный звук — будто упало что-то тяжелое. Я выбежал посмотреть, что произошло, но не успел, потому что услышал, как кто прикладом выбивает стекло», — поделился владыка.

«Нам запретили, заставили держать руки над головой и дальше началось... Я услышал, как представители СБУ фотографировали на телефон. Когда я спросил, кто дал вам право меня фотографировать, мне сказали, что никто не фотографирует», — подчеркнул епископ.

«Все это длилось достаточно долго. Однако на сохранившихся видео прекрасно видно, что ни одного ноутбука с детской порнографией не было, по крайней мере, с 7 до 7.30 утра. В 7.30 один из сотрудников СБУ срывает шнур уличной видеокамеры, и камеры на этом прекращают свою работу. Очевидно, что этот ноутбук попал на стол к одному из наших сотрудников в период с 8 до 11 часов утра», — считает архиерей.

Владыка подчеркнул, что обыск был произведен с нарушениями.

«В течение часа к митрополиту Мелетию не пускали адвоката, поэтому его этаж был осмотрен без адвоката. Понятые опоздали на 10 или 15 минут, а у нас по этажам ходили люди, и мы не знаем, что у нас исчезло или что нам там поставили». Епископ Никита отметил, что против издания «Левый берег», распространившего о владыке фейковую информацию, подан иск в суд.

Протоиерей Александр Клименко отметил, что ситуация с «95 кварталом» и нарушение прав верующих может негативно сказаться на имидже Украины как государстве, которое заявило о европейском векторе развития.

«К нашим беженцам, которых много сейчас за границей, относятся как к людям, объединенным одной религиозной традицией. Нас принимают, помогают, дают возможность бесплатно жить, видя нашу беду, то, что мы страдаем от объявленной нам войны. А тут вдруг показывают, как аффилированная с высшим руководством страны юмористическая передача унижает каждого христианина — и живущего в США, и того, кто живет в других странах. Против каждого из них эти два человека из „95 квартала“ пошли буром и сказали: „ваша вера — это то, что мы можем высмеять“», — подчеркнул отец Александр.

По мнению религиозного эксперта, главы Госкомитета Украины по делам национальностей и религий в 2009–2010 годах Юрия Решетникова богохульство «95 квартала» оскорбило чувство верующих всех конфессий, поэтому в такой ситуации должен сказать свое слово Президент Украины как гарант прав украинцев и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций

По словам Юрия Решетникова, действия «юмористов» являются результатом агрессивной информационной политики против УПЦ.

«Если посмотреть на то, как изображают УПЦ в медиа и на реальность, можно подумать, что существуют две Церкви. Одна — не украинская, враждебная, плохая. Другая — объективно существующая, верующие которой работают в этой стране, платят налоги, воспитывают детей, защищают ее с оружием ей в руках или помогают в тылу», — заметил Решетников. Он напомнил, что за время войны УПЦ собрала более миллиона тонн гуманитарной помощи, большая часть которой была направлена ВСУ.

Благочинный Испании и Португалии Константинопольского патриархата протоиерей Тарасий Петруняк назвал действия «95 квартала» инструментом давления власти на Церковь и предположил, что нынешнее правительство Украины не отождествляет себя с Киевской Русью, не чувствует историческую преемственность.

«Низкопробный продукт юмористов так называемого „95 квартала“, позволивших себе выпады в отношении самой большой Церкви Украины. Можно критиковать кого угодно, но не того, кто несет людям истину. Задача Церкви — не дать человеку забыть, что он несет в себе образ Бога. Профанация этого образа — дело лукавого», — напомнил протоиерей Тарасий.

Он отметил, что ничего подобного нельзя даже вообразить в современной Европе.

«Призываю президента, премьер-министра, украинские СМИ способствовать тому, чтобы право граждан на свободу вероисповедания неукоснительно соблюдалось на всей территории Украины», — сказал протоиерей Тарасий Петруняк.

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов рассказал о многочисленных нарушениях законодательства Украины при попытках запретить УПЦ на местном уровне и антицерковных законопроектах.

«Цель таких запретов — создать информационное поле, как будто общество требует запрета УПЦ. На самом деле это не так... Когда местные власти запрещают „московский патриархат“, они запрещают неизвестно кого, поскольку такого в Украине не существует. Нет такого юридического лица», — отметил глава Юротдела УПЦ.

Протоиерей Сергей Ющик подчеркнул, что верующие УПЦ не дадут врагу использовать общественную агрессию против Церкви.

«Борясь за свободу, не должны превратиться в тоталитарное общество. У врага украинского государства, у агрессора, у Российской федерации есть одна проблема — им нужно оправдать эту войну. Они ее ищут 9 месяц и оправдать не могут. Мы, представители Украинской Православной Церкви, не дадим врагу использовать эту общественную агрессию, которую порождают средства массовой информации, сделать картинку для оправдания войны. Мы граждане Украины и имеем право быть гражданами свободной страны, мы готовы защищать свои права и свободы. Мы открыты для любых вопросов от государства. Наша Святая Соборная и Апостольская Церковь совершает свою спасительную миссию в рамках украинского национального законодательства... Война начинается тогда, когда слово начинает лгать и война заканчивается тогда, когда слово говорит правду. Желаю всем СМИ отвечать за свои слова. Верим, что честность слова украинского народа, граждан Украины в скором времени милостью Божией нас приведет к миру», — подытожил протоиерей Сергей Ющик.

В тему: Митрополит Онуфрий о социальном служении Киевской епархии: помощь ВСУ, беженцам и нуждающимся.