Митрополит Онуфрий о социальном служении Киевской епархии: помощь ВСУ, беженцам и нуждающимся

Главное: Киевская епархия Украинской Православной Церкви вместе с отделом социальной работы и благотворительности в 2022 году передала на благотворительную помощь 1,5 млн гривен; более 125 тонн продуктов питания и средств гигиены, 1300 продуктовых наборов, медикаментов на сумму 140 тыс грн; 47 тонн одежды; амуниции для военных на сумму 400 тыс гривен; приобретено 4 автомобиля для ВСУ и территориальной обороны.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий во время ежегодного Епархиального собрания Киевской епархии УПЦ.

«В сложных обстоятельствах, сложившихся в течение отчетного года, Церковь не покинула свой народ, а была и всегда остается вместе со своей паствой. Двери храмов в буквальном и духовном смысле открыты для всех. С первых дней войны, кроме усиленной молитвы за мир в Украине, в храмах и святых обителях были обустроены укрытия от обстрелов и бомбардировок. Духовенство и верующие Киевской епархии вместе со всей Церковью приобщились не только к защите Родины, но и к всесторонней помощи украинским военнослужащим, больницам, мирным жителям, переселенцам и всем нуждающимся. Социальное служение, которое осуществляется приходами Киевской епархии, включает в себя различные формы духовной и материальной поддержки людей всех возрастов и категорий. Конечно, самая большая помощь в этом году была оказана нашим защитникам и людям, которых война лишила жилья и средств для жизни. Также помощь предоставлялась людям с особыми потребностями, малообеспеченным и многодетным семьям, пожилым людям», — отметил Предстоятель.

Приходами епархии осуществляется попечительство над пациентами больниц, онкобольным детям. Распространяется практика создания на приходах попечительских советов. Деятельность таких советов направлена на оказание разносторонней помощи прихожанам, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах. Собираются средства на лечение, питание, осуществляется уход за пожилыми людьми, их сопровождение в храм. Но в большинстве случаев вне статистики материальной помощи остается постоянная нематериальная — юридическая, психологическая — помощь таким людям, в том числе в поиске убежища или возвращении домой.

На базе прихода Кафедрального Собора Воскресения Христова действует социальный отдел, который занимается 27 семьями инвалидов, осуществляет еженедельные благотворительные акции в различных социальных и медицинских учреждениях столицы и области. Во время активных боевых действий в Киевской области ежедневно раздавалось 20 тысяч горячих обедов.

Община Свято-Вознесенского храма на Демеевке и молодежное волонтерское движение «Парасолька» постоянно оказывает усиленную помощь нуждающимся украинцам. При храме открыт офтальмологический кабинет и медпункт, где все желающие могут получить консультацию. За этот год приход раздал более 16 тысяч порций горячих обедов. Для вынужденных переселенцев передано более 17 тысяч продуктовых наборов и медикаментов на сумму более 600 тыс гривен. 11 тонн продукции получили украинские защитники.

В столичном храме в честь святителя Иоасафа Белгородского с начала войны готовят горячую еду для переселенцев, инвалидов, пенсионеров и бездомных. Ежедневно на трапезу собирается в среднем 200 человек, а в самые напряженные дни количество гостей храма росло до 300. Ежедневно обеды готовят на приходе преподобного Сергея Радонежского в Соломенском районе Киева.

Продолжает свою активную деятельность благотворительный проект «Наша Лепта», который реализуется на базе прихода в честь святителя Николая при Киевской городской клинической больнице № 17. Основная деятельность в течение года была сосредоточена на оказании помощи вынужденным переселенцам, проживающим в Киеве.

На приходах Киевской епархии получили убежище почти 600 человек, вынужденных покинуть свои дома в зоне активных боевых действий. Кроме того, было роздано 263 тысяч порций горячих обедов, более 15 тонн продуктов и продуктовых наборов, медикаментов и собрано миллион гривен.

«Наши священнослужители помогали в эвакуации людей. Так, настоятель храма великомученика Димитрия Солунского села Филипповичи Бородянского района протоиерей Борис Ковальчук вывез из-под обстрелов более полутора тысяч человек. На нужды Вооруженных Сил Украины от Киевской епархии было передано 4 автомобиля и средства в размере более 240 тыс гривен. Собрана 31 тонна продуктов питания и медикаменты на сумму более 40 тысяч гривен. Закуплена амуниция на сумму почти 400 тысяч гривен. Также передано 200 килограммов воска и парафина для изготовления окопных свечей», — сказал Предстоятель.

Митрополит Онуфрий напомнил, что совместными усилиями духовенства и верующих Киевской епархии постоянно организуется и доставляется гуманитарная помощь в другие епархии пострадавшим от боевых действий, а также на деоккупированные территории Херсонщины, Харьковщины, Донбасса и другие освобожденные регионы.

«Было совершено семь поездок в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, две в Лиман. Для Лавры передано 100 тонн угля, 32 тысячи литров горючего, 40 тонн другого груза, среди которых пищевые продукты длительного хранения, одежда и матрасы. В Лиман и Херсон передано 6 тонн угля, 6 генераторов и питание. Такая помощь продолжает оказываться», — поделился Предстоятель.

Преподаватели и воспитанники Киевских духовных школ, братия Киево-Печерской Лавры, Ионинского мужского монастыря неоднократно принимали участие в формировании банка крови для пострадавших от военных действий и раненых защитников Украины.

В День защитников и защитниц Украины, 14 октября, а также 6 декабря, в день Вооруженных сил Украины столичные священнослужители посетили раненых военнослужащих в больницах Киева, поздравили с праздником и передали помощь на лечение.

«Благодарю всех вас, а через вас ваших прихожан, волонтеров и благотворителей, — всех, кто собственными силами и средствами, жертвуя собой, приобщается к делам милосердия, к защите нашей Родины. Добрые дела — это единственное богатство, которое каждый отнимет с собой в вечность и определит дальнейшее участие души. Молимся, чтобы эти добрые дела стали залогом жизни вечной с Богом», — подытожил Предстоятель УПЦ.

В тему: Священники и верующие УПЦ доставили гуманитарную помощь в Херсон.