Священники и верующие УПЦ доставили гуманитарную помощь в Херсон

Главное: Духовно-гуманитарная миссия Украинской Православной Церкви доставила гуманитарную помощь в Херсон.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия представители пяти епархий доставили на деоккупированные территории продукты питания, лекарства, одежду и обогревательные средства.

Для молитвенного поклонения были доставлены святыни Всеукраинского крестного хода — образ Покрова Пресвятой Богородицы с частицей омофора, ковчег с мощами 30 святых воинов, иконой святителя Николая чудотворца с частицей мощей.

Миссия состоялась совместными усилиями Синодальных социального и военного отделов, БФ Фавор, Отдела по делам семьи Киевской епархии, Молодежного отдела Бориспольской епархии с участием духовенства Киевской, Белоцерковской, Бориспольской, Кировоградской и Николаевской епархий.

«Крупы, мука, сахар, тушенка, колбасы, консервы, теплые вещи, генератор — всего тонны гуманитарного груза на 9 микроавтобусах. Это целый гумконвой», — отметили участники миссии.