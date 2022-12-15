Киевская епархия УПЦ в 2022 году в цифрах: 393 прихода, 848 клириков, 1117 монахов

Главное: Киевская епархия Украинской Православной Церкви заканчивает 2022 год со статистическими данными: 393 прихода, 848 клириков, 1117 монахов: 688 — в мужских и 429 — в женских монастырях.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в докладе управляющего Киевской епархией УПЦ Митрополита Онуфрия, который он озвучил на итоговом епархиальном собрании в Киево-Печерской лавре.

Предстоятель отметил, что в Киевской епархии действуют 393 прихода: 162 в Киеве и 231 в области.

В епархии насчитывается 471 храм, имеющий престол и 42 обустроенных для богослужения помещения.

На приходах и монастырях Киевской епархии несут служение 848 клириков: в Киеве — 588 (467 священников и 121 диакон); в области — 274 (243 священника и 31 диакон), что на 19 клириков больше чем в 2021 году.

В докладе Митрополит Онуфрий отметил, что для Киевской епархии рукоположено 15 священников и 18 дьяконов.

За уклонение в раскол и другие дисциплинарные нарушения 7 клириков запрещены в священнослужении.

В епархии продолжают деятельность 22 монастыря: 12 мужских (в том числе Киево-Печерская Лавра) и 10 женских. В подчинении Митрополита Киевского и всея Украины находится 9 ставропигиальных монастырей (среди которых Свято-Успенская Почаевская Лавра, 3 мужских и 5 женских).

В монастырях, в том числе ставропигиальных, в монашеском и иноческом чине несут послушание 1117 человек: 688 в мужских и 429 в женских. 385 насельников мужских монастырей рукоположены в священный сан.

В течение года было освящено четыре храма в Киевской епархии и один в Ставропигиальном монастыре.

«С болью сообщаю, что в Киевской области во время активных боевых действий были разрушены 4 храма и 15 храмов повреждены. В частности полностью сгорели: Свято-Николаевский храм в с. Загальцы; Кресто-Воздвиженский храм в поселке Красятичи; храм в честь апостола Андрея Первозванного в Гостомеле; Свято-Успенский храм (обустроенное помещение) в с. Мрия», — отметил Предстоятель.

Богослужения совершались в освобожденных от оккупации городках. 19 июня Митрополит Онуфрий совершил Литургию в Петро-Павловском храме Бучи и заупокойную литию на кладбище, где похоронили местных жителей, погибших во время боевых действий и русской оккупации. В этот же день освящен памятный крест, установленный во дворе храма в память мирных жителей Бучи, погибших в феврале — апреле 2022 года.

В тему: Митрополит Онуфрий о социальном служении Киевской епархии: помощь ВСУ, беженцам и нуждающимся.