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Новости > Байден объявил войну антисемитизму

Байден объявил войну антисемитизму

Александр Панько
14.12.22 09:04
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Байден объявил войну антисемитизму

Главное: В США объявили войну антисемитизму. Ее объявил Джо Байден.

Детали: Президент США Джо Байден объявили войну антисемитизму и другим формам дискриминации. Он приказал создать межведомственную группу для разработки соответствующей национальной стратегии.

Информируется, что данная стратегия повысит понимание антисемитизма и той угрозы, которую он представляет для еврейской общины в США и всех американцев.

Ожидается, что новая национальная концепция поможет бороться с антисемитскими выпадами как в реальной жизни, так и в интернете.

Резюмируется, что борьба с притеснением еврейской диаспоры станет первой задачей межведомственной группы, она также будет координировать действия руководства США по борьбе с исламофобией и другими формами дискриминации в стране.

В тему: Байден заверил, что солдат США в Украине не будет.

Тэги: США, мир, антисемитизм, Джо Байден

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