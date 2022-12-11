Митрополит УПЦ рассказал, какие качества необходимы каждому христианину

Главное: Если стремимся к христианской жизни, то главной обязанностью должна стать любовь к Богу и своим ближним.

«Настоящему христианину свойственна тяга к молитве, ведь именно через нее наполняем свои сердца любовью к Богу и ближним», — сказал митрополит Филарет.

Владыка отметил, что главным в жизни христианина является любовь. «И одной из главных наших задач является, как учит нас святой апостол Павел, поддерживать друг друга в любви (Еф. 4, 1-2)», — добавил он.

«Раз в Святом Евангелии Господь Своим примером учит нас любви, которая является краеугольным камнем нашего христианского исповедания. Живя в обществе, имеем определенные обязанности и несем ответственность за них, но, если стремимся к действительно христианской жизни, то нашей главной обязанностью, по слову преподобного Паисия Святогорца, должна стать любовь к Богу и своим ближним, поскольку Бог, Который весь есть Любовь, не простит нам безразличия к ближним», — пояснил архиерей.

Митрополит Филарет напомнил, что научиться истинной любви можно только рядом с Богом, «в Его Святой Церкви и храме Господнем, где становимся участниками великого Таинства Божественной Евхаристии, которая каждый раз призывает нас к причастию Божественной любви Спасителя Христа».