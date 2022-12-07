В США появился детский сатанинский клуб

Главное: Сатанинский клуб для детей отрыли в США. Он появился в одной из школ Вирджинии.

Детали: В американской Вирджинии в одной из школ открыли детский сатанинский клуб After School Satan Club. Об этом пишет Patch.

Организаторы заявляют, что его цель заключается в том, чтобы научить детей сочувствию, состраданию и критическому мышлению.

Первое собрание должно пройти уже 15 декабря. Встречи хотят проводить раз в месяц.

Родителям обещают, что их дети будут участвовать в научных и общественных проектах, играх и выездах на природу.

В клубе говорят: «Дьявол рассматривается лишь в литературном контексте и представляет собой метафору. Мы не пытаемся причислить детей к какой-либо религиозной идее, а помогаем мыслить самостоятельно».

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