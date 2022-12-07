Кадыровцы депортируют подростков с Луганщины для «патриотического воспитания»

Главное: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что подростков из области вывозят в Чечню. Уже больше сотни украинских детей депортировали «кадыровцы» для так называемого «патриотического воспитания».

Детали: ВСУ постепенно, шаг за шагом, продвигается на Луганщине, освобождая новые территории. Однако освобождение каждого метра Луганщины дается крайне тяжело — россияне подвезли много резервов, как в виде личного состава, так и техники. Об этом утром 7 декабря в эфире телемарафона сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, рассказывая о деоккупации области.

По его словам, в атаки идут преимущественно заключенные и свежемобилизованные россияне. Однако они не умеют пользоваться ни оружием, ни техникой и сильно увеличивают количество погибших оккупантов.

Из Луганщины россияне депортируют детей, в частности подростков в Чечню для так называемого «патриотического воспитания». Таких уже больше сотни.

На этой неделе украинские врачи начнут выезжать в освобожденные населенные пункты, чтобы оказывать медицинскую помощь населению. Кроме того, жители деоккупированных населенных пунктов обеспечены гуманитарными наборами. Также каждый деньвласти уговаривают людей уехать.

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