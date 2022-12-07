В УПЦ поздравили военнослужащих с днём Вооруженных Сил Украины

Главное: Глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин (Маркевич) поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , архиерей в своем видеообращении ко дню Вооруженных Сил Украины пожелал военным, чтобы в следующем году праздновали этот день уже с победой

«Приветствуя военнослужащих, всех, кто находится в рядах Вооруженных сил Украины, желаю милостей Божьих, в добром здравии, в духовной крепости выполнять свой военный и гражданский долг добросовестно и чтобы те, кто рядом с вами, видели для себя вдохновляющий пример. Чтобы в следующем году праздновали этот день уже с победой, которая по милости Божией должна наступить. Пусть Бог Благословит всех вас», — пожелал митрополит Августин.

В Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киево-Печерской лавры ректор КДАиС архиепископ Белогордский Сильвестр совершил заупокойную литию по военнослужащим ВСУ, погибшим защищая Украину.

В своем слове иерарх УПЦ отметил, что наша жизнь и будущее зависит от тех, кто защищает наше государство, а потому особенно важно молиться за украинских военных.

Также проректор по воспитательной работе епископ Згуровский Амвросий совершил в храме молебен за украинских воинов.

Во время богослужения администрация, преподаватели и студенты КГАиС преподнесли молитвы, чтобы Господь даровал крепкое здоровье нашим Защитникам, надежду на Божью помощь и победу над врагом.