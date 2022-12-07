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Новости > Семинарист Киевских духовных школ УПЦ нуждается в помощи на реабилитацию после ДТП

Семинарист Киевских духовных школ УПЦ нуждается в помощи на реабилитацию после ДТП

Александра Кудрявцева
06.12.22 17:15
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Семинарист Киевских духовных школ УПЦ нуждается в помощи на реабилитацию после ДТП
Главное: Воспитанник Киевской духовной семинарии УПЦ Макарий Веренька, который год назад попал в тяжелую автокатастрофу и чудом остался в живых, нуждается в молитвенной и финансовой помощи.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», за сутки за реабилитацию семья платит около 6 тысяч гривен.
 
С момента ДТП молодой человек прошел череду испытаний — состояние комы, кровоизлияние головного мозга, многочисленные переломы, травмы и хирургические вмешательства. Благодаря Богу и добрым людям весь этот тяжелый период Макария лечили в Киеве, Яссах (Румыния) и сейчас он находится на реабилитации в Трускавце.
 
Несмотря на военное положение в Украине, восстановительная терапия проходит на высоком уровне, однако лечение и реабилитация — очень долгая и дорогая вещь.
 
«Все мы, родные, близкие, знакомые, знаем его как энергичного, зажигательного, талантливого, голосистого, жизнерадостного, неугомонного и полного жизни молодого парня. Поможем ему восстановиться и насколько это возможно вернуться к нормальной жизни!» — обращается двоюродный брат Макария иерей Иоанн Малыш.
 
Пожертвования можно перечислять на карту протоиерея Иоанна Веренька (отца Макария):
 
ПриватБанк, гривны: 5168 7422 1914 7752 (Веренька Руслан Павлович)
ПриватБанк, евро: 5168 7456 1251 1706 (VERENKA RUSLAN)
 
В тему: Братия Святогорской лавры нуждается в помощи.
 

Тэги: помощь, УПЦ, КДАиС

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