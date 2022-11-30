На Черниговщине на территории храма УПЦ неизвестные сожгли крест и повалили распятие

Главное: На Черниговщине в селе Даничи на территории храма святителя Феодосия Черниговского На Черниговщине в селе Даничи на территории храма святителя Феодосия Черниговского УПЦ 30 ноября ночью обнаружены сожженный крест и поваленное распятие.

«Когда с полицейскими я прибыл на территорию храма, меня ждали страшные вещи. При входе на территорию храма были выбиты ворота, чуть дальше из досок на снегу выложен крест, который был облит маслом с горючим и подожжен. Немного дальше было обнаружено, что поклонный крест, установленный мною на территории нашего храма 9 лет назад, вырван полностью из земли, с него сорвали распятие и над ним сильно поиздевались. Вокруг креста на снегу были приведены круги, а на самом кресте мелом написаны неизвестные слова», — рассказал отец Валентин.

Он добавил, что в самом храме никаких повреждений не было.

На месте преступления был задержан мужчина, который находился «в состоянии наркотического опьянения и говорил непонятные вещи». В сумке злоумышленника полицейские обнаружили остатки мела и масла, которым он облил крест.

По мнению настоятеля прихода, возле храма был проведен сатанинский обряд. Он уточнил, что на сломанном кресте мелом сделана надпись: «Мучайся вечно и наоборот — любовь моя».