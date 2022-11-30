На Черниговщине на территории храма УПЦ неизвестные сожгли крест и повалили распятие

Украину ждет новый топливный кризис
Дефицит мощности в украинской энергосистеме сокращается
Глава Еврокомиссии озвучила шокирующую цифру потерь среди украинских военных
В российской Перми пылает крупнейшая ТЭЦ
НАТО раздумывает над передачей Украине ЗРК Patriot. В Кремле сразу же возбудились
Стало известно, сколько киевлян до сих пор сидят без света
«Хороших» русских в Украине стало больше еще на 500 человек
В декабре в Украине будет относительно тепло, а вот январь будет холодный
В НАТО могут решиться на передачу Украине истребителей F-16
Переговоры с Украиной невозможны, – Кремль
В Киеве вернули графики отключения света. И тут же их отменили