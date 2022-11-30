Синоптики поведали, какие сюрпризы готовит погода украинцам в первый день зимы

Главное: В первый день зимы в Украине будет холодно. Ожидается сильный ветер.

Детали: В первый день зимы погода не порадует украинцев. В Гидрометцентре дали прогноз на четверг, 1 декабря.

Синоптики говорят, что осадков по стране не будет, однако ожидается гололед и сильный ветер до 15-20 метров в секунду.

Отмечается, что в большинстве районов северной части нашей страны температура воздуха ночью опустится до 6-11 мороза, а в Киевской, Винницкой и Житомирской областях местами будет до минус 14-16,

Днем по Украине прогнозируется от 2 мороза до 3 тепла. В Крыму же ожидается до плюс 7-12.

В тему: Украинцев предупредили о грядущих морозах.