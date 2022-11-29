Франция передала Украине дальнобойную РСЗО

Главное: Украина получила от Франции еще одну дальнобойную систему залпового огня. Французская система LRU поможет ВСУ сдерживать и уничтожать врага, подчеркнул глава Минобороны Украины.

Детали: Франция передала Украине реактивную систему залпового огня LRU. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

«Четвертый брат Long Hand Family (так называют дальнобойные системы — ред.), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона», — подчеркнул он.

Глава Минобороны Украины также поблагодарил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню, правительство и народ Франции.

РСЗО LRU — это французская модификация американской реактивной системы залпового огня M270. РСЗО построена на гусеничной базе БМП «Брэдли». Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем (EFCS). В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км.

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